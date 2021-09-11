Ассоциация фермеров Татарстана предложила проводить сельхозярмарки круглый год
Ассоциация фермеров РТ предложила проводить сельскохозяйственные ярмарки, на которых республиканские аграрии могут реализовывать свою продукцию, круглый год. Об этом глава организации Камияр Байтемиров рассказал в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.
«Мы даже вынесли в Минсельхоз предложение проводить подобные ярмарки круглый год и ведомство нас поддержало. Рынок, который за нам закреплен — на улице Дементьева в Казани, — работает круглый год», — рассказал Байтемиров.
Он отметил, что ассоциация ведет постоянный диалог с аграрным министерством. Одним из важнейших моментов взаимодействия стало строительство «Агропромпарка».
«Все имеющиеся сегодня программы, касающиеся фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, вышли из нашей совместной работы», — сказал Байтемиров.