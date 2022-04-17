На ярмарки Челнов завезли 262 тонны продукции

В субботу, 16 апреля, на три площадки сельскохозяйственных ярмарок в Набережных Челнах завезли 262 тонны сельскохозяйственной продукции на сумму свыше 21 млн рублей. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Ярмарки были организованы на набережной Габдуллы Тукая (площадка перед стадионом «Строитель»), на территории Ипподрома и у агропромышленного парка «Южный».

На Ипподроме благодаря концерту, подготовленному артистами из Менделеевского района Татарстана, возникла праздничная атмосфера, отмечают в управлении.

В Казани сельскохозяйственные ярмарки традиционно прошли на 15 площадках. Ярмарка для жителей ЖК «Салават Купере» состоялась на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.

Весенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане начали работу 19 марта. Президент РТ Рустам Минниханов поручил усилить контроль за качеством проведения таких мероприятий в республике.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.