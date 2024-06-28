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На ярмарке вакансий в Казани прошел мастер-класс по точечной росписи
Выставку декоративно-прикладного искусства и мастер-класс по точечной росписи провел сегодня Казанский государственный институт культуры на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в парке Горького.
«Сегодня мы представляем выставку декоративно-прикладного искусства и новое направление в дизайне одежды из льна. Также у нас на выставке представлены изделия из кожи, изготовленные студентами института. Это куклы, выполненные в национальном колорите, декоративные подушки и другие предметы интерьера», – сообщила «Татар-информу» руководитель центра профессиональной траектории и карьеры Казанского государственного института культуры Диля Давлетшина.
На площадке вуза прошел мастер-класс по точечной росписи. Его провела преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна Альбина Гилязеева.
«Мы мастерим подвески из дерева, которые декорируем татарским народным орнаментом из кожи. Изделие дорабатываем декоративной точечной росписью. Получается яркое и красивое украшение. Это может быть подвеска, значок или брелок», – рассказала она.
Мероприятия федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» организованы сегодня в городах и районах республики на 49 площадках. В Казани более 40 предприятий предложили соискателям 7 тыс. вакансий. Образовательные учреждения города провели для посетителей семинары и тренинги по развитию карьерной траектории и профориентационные мастер-классы. Насколько высок шанс работодателя найти новых сотрудников на таком мероприятии, ранее рассказал «Татар-информ».
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