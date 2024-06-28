Казанские работодатели рассказали, насколько эффективны ярмарки вакансий

Более 40 предприятий Казани предложили сегодня соискателям актуальные вакансии на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в парке Горького. Насколько эффективно участие в подобных мероприятиях и сколько человек удается принять на работу по их итогам, в беседе с работодателями выяснила корреспондент «Татар-информа».

«Мы предлагаем соискателям более 100 вакансий поваров, кухонных уборщиков, слесарей, электромонтеров, завскладом, комплектовщиков, бухгалтеров. Зарплаты разные, в зависимости от должности, и составляют от 45 тыс. рублей в месяц и выше», – сообщила менеджер по вакансиям Департамента продовольствия и социального питания Казани Юлия Акишина.

Департамент соцпитания – регулярный участник городских ярмарок вакансий. По данным собеседницы агентства, за первый час работы сегодня к ним обратилось около 25 человек. Соискатели высказали свои пожелания и оставили контакты. На следующей неделе их пригласят на собеседования.

«Из 10 обратившихся реально будут приняты на работу 5%. По итогам прошлых мероприятий к нам приезжали на собеседования, но в штат приема не было, потому что не всех устроили условия», – сказала Акишина.

По данным специалиста отдела кадров Казанского агрегатного завода Лилии, предприятию нужны водители и экономисты. Всего представлено более 10 вакансий, за час к кадровикам обратилось около 15 человек.

«Удастся ли кого-либо устроить на работу, будет понятно в понедельник. По итогам прошлых лет трудоустраивали порядка 20% из тех, кто интересовался», – заметила она.

АО «Казэнерго» представило более 10 вакансий, в основном это рабочие специальности. По словам сотрудника отдела кадров, за час к представителям предприятия обратились пять человек.

«По итогам ярмарок вакансий удается взять на работу несколько человек», – сказала специалист кадровой службы.

Специалист по подбору персонала МУП «Водоканал» Ландыш Шайдуллина рассказала, что предприятие предлагает на ярмарке 268 вакансий. Требуются слесари аварийно-восстановительных работ, машинисты, трактористы, контролеры, лаборанты. Уровень зарплаты варьируется от 50 до 100 тыс. рублей.

«Я не скажу, что ярмарки вакансий – основной инструмент для найма, скорее, он вспомогательный. По итогам ярмарок удается трудоустроить 5-10 % соискателей», – заметила Шайдуллина.

Заместитель генерального директора КВЗ Адель Шагимарданов пояснил, что ярмарки вакансий – прекрасная возможность для предприятий рассказать людям о себе, о росте зарплаты и расширении социального пакета.

«Мы презентуем сегодня учебный центр, который откроется в сентябре. В нем можно будет получить 38 профессий по восьми направлениям», – сказал он.

В беседе с журналистами заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова сообщила, что ярмарки вакансий проходят сегодня в городах и районах республики. Всего на них представлено 30 тыс. вакансий, в том числе в Казани – 7 тыс.

«Если говорить о результатах прошлого года, то ярмарки посетили более 53 тыс. человек, из них трудоустроено более 4 тыс. человек», – заключила Тазетдинова.