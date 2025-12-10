На ярмарке в седьмой горбольнице Казани собрали миллион рублей для бойцов СВО

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

На «Ярмарке добра» в казанской Городской клинической больнице №7 им. М.Н. Садыкова собрали миллион рублей для бойцов специальной военной операции. Об этом «Татар-информу рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

«Ярмарка добра в Городской клинической больнице №7 им. М.Н. Садыкова прошла с огромным успехом. Уже к 13.00 столы ярмарки были пусты — все подготовленные сотрудниками товары были раскуплены. Можем поделиться большой радостью – подсчет показал, что мы собрали миллион рублей. Вся сумма будет направлена на помощь бойцам специальной военной операции», – сообщили агентству в пресс-службе седьмой горбольницы.

Напомним, сегодня в больнице прошла ежегодная предновогодняя ярмарка. На мероприятии медики продавали поделки и заготовки, сделанные своими руками. Подробнее о прошедшем в клинике празднике читайте в репортаже «Татар-информа».