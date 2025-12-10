Медики помогают не только лечением: в горбольнице №7 Казани прошла ярмарка для бойцов СВО

Фото: пресс-служба ГКБ №7 им. М.Н. Садыкова

Сегодня в казанской горбольнице №7 имени М.Н. Садыкова прошла традиционная предновогодняя «Ярмарка добра». Все вырученные на ярмарке средства будут направлены бойцам специальной военной операции.

«Ярмарку мы придумали, поскольку людям надо было дать настроение после COVID-19. Затем началась специальная военная операция, и наши врачи пошли на фронт. Мы хотели их поддержать, поэтому стали проводить такое мероприятие», – рассказала «Татар-информу» руководитель Городского ревматологического центра имени профессора И.Г. Салихова. ГКБ №7, председатель Совета ветеранов Равия Мухина.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

На ярмарке медики продавали поделки и заготовки, сделанные своими руками. Любой желающий мог приобрести пироги, варенье, соленья, вязаные носки, варежки, венки, браслеты, ожерелья и даже картины. Особое внимание гостей привлекли торты с символикой больницы.

«На столах столько всего, что здесь можно закупиться до следующего года», – шутит Равия Мухина.

Напомним, Президент Владимир Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. Именно этому и был посвящен концерт, который подготовили сотрудники больницы и студенты медицинского колледжа. Они надели национальные костюмы и исполнили народные танцы русских, татар, чеченцев и других народов, живущих в РФ.

«Цель мероприятия – сплотить коллектив. Мы живем не только лечением пациентов, но и участвуем в жизни нашей большой страны. Вот уже третий год собранные средства идут участникам СВО. Многонациональный коллектив нашей больницы вносит свою лепту в развитие и процветание страны», – отметил главный врач седьмой горбольницы Артур Делян в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

«Врачей не просто так называют "ангелами в белых халатах". Они не только занимаются охраной здоровья населения, но и показывают свою творческую сторону. Каждый, кто участвовал в ярмарке, внес свой вклад в нашу Победу. Смотря на них, я понимаю – у нашей Родины есть будущее», – подчеркнул в беседе с агентством заместитель министра здравоохранения РТ – начальник управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев.

По его словам, подобные акции нужно распространить на все медицинские учреждения столицы республики.

В прошлом году, по словам организаторов, на ярмарке собрали 700 тысяч рублей. В этом году на нужды бойцов СВО планируется собрать миллион рублей.