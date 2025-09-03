На ярмарке по случаю Дня республики самозанятые РТ заработали более миллиона рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В ярмарке, приуроченной к празднованию Дня Республики Татарстан, приняли участие 40 самозанятых. За два дня они заработали 1,1 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ярмарка под брендом «Я и есть Татарстан» прошла в Казани по улице Баумана, на площади у Академии наук РТ. Торговые места самозанятым были предоставлены бесплатно.

Участники ярмарки представили украшения, картины, домашний текстиль, кондитерские изделия, косметику, декор для дома и многое другое, сделанное своими руками.

Для продвижения продукции самозанятых республики, которая отражает региональную идентичность, Правительство Татарстана и Министерство экономики РТ каждый год проводят ярмарки под брендом «Я и есть Татарстан».

Подобный формат помогает самозанятым рассказать о себе и своем деле, найти новых клиентов и единомышленников, подчеркнули в ведомстве.

За восемь месяцев 2025 года количество граждан, использующих налог на профессиональный доход, в Татарстане увеличилось на 15% и превысило 411 тыс. человек.

Министерство экономики РТ совместно с подведомственными институтами развития предоставляет самозанятым различные меры государственной поддержки, включая госгарантии, участие в ярмарках и содействие в выводе продукции на маркетплейсы.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса можно по телефону единого контакт-центра: 8 (843) 524-90-90.