Самозанятые Татарстана получат бесплатные торговые места на ярмарке в День республики

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани 30 и 31 августа состоится ярмарка «Я и есть Татарстан», приуроченная ко Дню республики. Участникам события предложат бесплатные торговые места, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Организует ярмарку «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономики Татарстана в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Местом проведения выбрана площадка у префектуры «Старый город». Принять участие в ярмарке смогут только самозанятые Татарстана. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Пожелавших присоединиться к мероприятию ждет бесплатное место для продажи и презентации товаров, возможность лично встретиться с покупателями и привлечь новых клиентов, «а также атмосфера праздника, общения и новых возможностей».

По всем вопросам о мероприятии можно обращаться по номеру единого контакт-центра: 8 (843) 524-90-90.

«Бренд «Я и есть Татарстан» появился в 2020 году в ходе летней ярмарки самозанятых. Он призван демонстрировать национальную идентичность и свидетельствовать о том, что каждый самозанятый вносит весомый вклад в развитие республики», – напомнила заместитель министра экономики РТ – директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

В июле текущего, 2025 года общее количество зарегистрированных самозанятых в Татарстане превысило 400 тыс. человек.

Ранее в этом году участниками ярмарки «Я и есть Татарстан», приуроченной к празднованию Дня российского предпринимательства, стали 120 самозанятых со всех районов республики. За три ярмарочных дня выручка участников составила около 2 млн рублей.