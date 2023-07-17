На ярмарках Казани появятся новые точки бахчевых развалов — эскизы

В этом году 20 точек по продаже фруктов и овощей будут размещены на ярмарочных площадках по предложенным мэрией новым типовым проектам. На деловом понедельнике глава Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов представил эскизы проекта.

«В текущем году права на размещение данной категории сезонной торговли реализовывались сроком на один сезон, так как в следующем году нами будут приняты новые типовые проекты. В текущем году 20 точек по продаже фруктов и овощей будут размещены на ярмарочных площадках по предложенным нами новым типовым проектам», — отметил спикер.

Как рассказал глава Комитета потребительского рынка, сезонная торговля началась 1 мая. Места размещения торговых объектов традиционно формировались по пожеланиям предпринимателей. 42 из 73 заключенных договоров касались продажи мороженого, сладостей и прохладительных напитков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за незаконную торговлю казанцев оштрафовали на 6 млн рублей, снесли более 130 киосков.