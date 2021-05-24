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Ру Тат
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24 мая 2021  17:00
Арсений Каримов

На XVI «Державинских чтениях» посвятят круглый стол столетию ТАССР

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На XVI «Державинских чтениях» один из круглых столов будет посвящен столетию ТАССР. На нем обсудят становление и развитие учения о государственности и федерализме. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый проректор Всероссийского государственного университета юстиции Дмитрий Григорьев.

«Пятый круглый стол на конференции будет республиканским. Он будет посвящен становлению и развитию учения о государственности и федерализме к столетию ТАССР», - отметил спикер.

Кроме того, шестой круглый стол будет посвящен сохранению родных языков и народного единства в условиях многонационального государства из опыта работы института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

«Тема очень интересная, потому что сохранение, изучение и поддержка – это то, вокруг чего строятся цели и задачи любого государства», -заключил спикер.
 

Более подробно о грядущей конференции читайте на сайте ИА «Татар-информ».

#державинские чтения
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