На XVI «Державинских чтениях» посвятят круглый стол столетию ТАССР

На XVI «Державинских чтениях» один из круглых столов будет посвящен столетию ТАССР. На нем обсудят становление и развитие учения о государственности и федерализме. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый проректор Всероссийского государственного университета юстиции Дмитрий Григорьев.



«Пятый круглый стол на конференции будет республиканским. Он будет посвящен становлению и развитию учения о государственности и федерализме к столетию ТАССР», - отметил спикер.



Кроме того, шестой круглый стол будет посвящен сохранению родных языков и народного единства в условиях многонационального государства из опыта работы института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.



«Тема очень интересная, потому что сохранение, изучение и поддержка – это то, вокруг чего строятся цели и задачи любого государства», -заключил спикер.



Более подробно о грядущей конференции читайте на сайте ИА «Татар-информ».