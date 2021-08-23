На XII фестивале «Крутушка» хотят впервые устроить кинопоказ под открытым небом

В поселке Крутушка около Казани с 28 по 29 августа пройдет одноименный международный этнофестиваль, уже двенадцатый по счету. В этом году впервые за всю историю мероприятия организаторы хотят устроить кинопоказ под открытым небом. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал куратор ярмарки мастеров на фестивале Дамир Насыров.

«Мы попробуем сделать открытый кинопоказ. Люди, сидя на траве, смогут посмотреть специальные подборки мультфильмов. Причем это будут не обычные ленты. Это будут работы, заявленные на различные конкурсы, которые не размещаются в открытом доступе», — отметил спикер.

Насыров уточнил, что те мультфильмы, которые планируется показать на фестивале, окажутся в открытом доступе не раньше, чем через год.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на XII этническом фестивале «Крутушка» прозвучат скандинавские и восточные мотивы.