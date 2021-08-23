На XII этническом фестивале «Крутушка» прозвучат скандинавские и восточные мотивы

XII Международный этнический фестиваль «Крутушка» состоится 28-29 августа. На него съедутся артисты и мастера со всей страны, которые представят широкий спектр народного творчества: будет звучать скандинавская и бурятская музыка, пройдут кулинарные мастер-классы и культурно-просветительский лекторий. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала программный директор фестиваля Дина Башкирова.

«В основном фестиваль „Крутушка“ знают как музыкальный. На сегодня он стал мультинаправленным. Но прежде всего, ждут именно музыку. В частности, мы пригласили в полном составе группу „Намгар“ из Бурятии, которая играет местную этническую музыку на современный лад. Также приедут российские коллективы, которые играют скандинавскую музыку и многие другие», — отметила спикер.

Также на фестивале будет представлено искусство горлового пения, татарские и русские песни, а также музыка, исполненная на древних инструментах. Особенно выделяется в списке артистов совместный проект Анны Гофман и Хассана Беналиуа из Алжира. В их репертуаре есть сефардские, иранские, армянские, греческие, испанские и марроканские композиции, добавила Башкирова.

Кроме того, на фестивале будет проведен большой лекторий, посвященный этнике. Там гостям расскажут об истории развития искусства, особенностях костюмов и многом другом. Гости смогут посетить бесплатные мастер-классы, а также театрализованные представления и побыть наедине с природой.

Фестиваль традиционно пройдет в поселке Крутушка недалеко от Казани. В этом году впервые территория мероприятия будет ограждена, а для его посещения нужно будет приобрести билет. Всего их поступило на реализацию порядка 2 тыс., сообщила председатель оргкомитета фестиваля Лариса Бикмуллина.

«В этом году мы оградили территорию. Благодаря этому там будет максимально безопасно, не будет посторонних людей и машин. В предыдущие годы были иногда некрасивые ситуации. Мы хотим, чтобы на наш фестиваль приезжали люди, которые очень любят музыку, интересуются историей и продолжают традиции», — заявила она.

Билеты уже поступили в продажу, но также их можно будет приобрести уже по приезде на фестиваль.

Всю информацию и расписание мероприятий на фестивале можно посмотреть на официальном сайте фестиваля. Пока она не до конца сформирована, но в течение ближайших пары дней там появятся окончательные точные данные, заверил куратор ярмарки мастеров на фестивале Дамир Насыров.

«Буквально вчера открылся сайт, где есть программа и список с описанием всех участников и музыкантов. Он пополняется, в течение ближайших пары дней там будет окончательная версия. Также можно следить за этим в наших соцсетях», — сообщил спикер.

Фестиваль крайне значим для Татарстана в целом, потому что там каждый год появляются новые имена, коллективы, тем более что он проходит в Год родных языков и народного единства, сказал заведующий отделом по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов.

«Фестиваль традиционной культуры, но он всегда находит новые формы и имена, коллективы. Это тоже своеобразная фишка мероприятия. Нужно отметить, что фестиваль уже проходит в 12-й раз. Там будет насыщенная программа и множество интересных площадок», — поделился Файзрахманов.

Всего зрителей будет ждать около пяти театральных представлений, порядка 15 музыкальных концертов, выставки, мастер-классы и многое другое.