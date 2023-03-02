Синоптики обещают туман и до −17 градусов в Татарстане в пятницу

Завтра, 3 марта, на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром возможен туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, на дорогах — гололедица.

Температуры воздуха ночью составят от −9 до −14 градусов, местами столбики термометров опустятся до −17. Днем воздух прогреется от 1–6 градусов ниже нуля.