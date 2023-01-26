На выходных в Татарстане сохранится влажная и умеренно морозная погода

На предстоящих выходных погодные условия в Татарстане существенно не изменятся. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В частности, в субботу, 28 января, ночью по республике ожидается от 6 до 11 градусов мороза (при прояснениях — до -16). Днем воздух прогреется до 3–8 градусов ниже нуля.

В воскресенье, 29 января, температурный фон немного понизится. В ночные часы прогнозируется от -8 до -13 градусов (в низких местах — до -17), в дневные — от -5 до -10 градусов, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели, 30 и 31 января, в регионе временами будет идти небольшой снег.

В понедельник температура воздуха составит от -12 до -17 градусов в темное время суток и от -5 до -10 — в светлое. Во вторник с прохождением теплого атмосферного фронта несколько потеплеет: ожидается от -6 до -11 градусов ночью и от -3 до -8 днем.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане завтра, 27 января, ожидаются метели, мокрый снег и гололед.