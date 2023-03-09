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Новости Татарстана и Казани
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Туман, дождь, сильный ветер и до 6 градусов тепла ожидаются в Татарстане
Завтра, 10 марта, в Татарстане сохранится установившаяся ранее неустойчивая погода. При этом под воздействием атмосферных фронтов метеоусловия вновь ухудшатся, сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным. По всему региону, включая Казань, вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, местами еще сегодня опустится туман, который сохранится ночью и утром пятницы, предупреждают метеорологи.
Умеренный южный и юго-западный ветер иногда будет порывами усиливаться до 15–20 м/с (в ночные часы кое-где, включая столицу РТ, в светлое время суток — повсеместно). На дорогах в некоторых местах образуется гололедица и снежная каша, отмечают синоптики.
В темное время суток по Татарстану прогнозируется от 0 до +3 градусов (в Казани — от 0 до +2). В дневные часы воздух прогреется до 3 – 6 градусов тепла (в столице республики — от +3 до +5).
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