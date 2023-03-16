На выходных в Татарстане похолодает до -11 градусов, возможны метели

После теплой и дождливой пятницы на выходных в Татарстане ожидается понижение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В субботу, 18 марта, через республику пройдет атмосферный фронт, «днем начнет распространять влияние западный антициклон». Ночью повсеместно, днем лишь на востоке региона вероятны осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега. Местами возможны кратковременный метели.

В темное время суток температура воздуха составит от -4 до +1 градуса, в светлое — от -1 до +3. «Осадки смешанного характера на фоне слабоотрицательных температур будут способствовать образованию сильной гололедицы на дорогах», — предупреждают синоптики.

Благодаря антициклону в воскресенье, 19 марта, осадки на территории Татарстана маловероятны. В ночные часы при прояснениях столбики термометров понизятся до -6, -11 градусов. В дневные — воздух вновь прогреется до -1, +3 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 20 марта, осадки также маловероятны. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов ниже нуля ночью и от 1 до 6 градусов тепла днем. Во вторник, 21-го числа, осадки в темное время суток маловероятны, в светлое — возможны небольшие дожди. Ночью ожидается от 0 до -5 градусов, днем потеплеет до +3, +8 градусов.