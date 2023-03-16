На Татарстан надвигаются дожди и потепление до +9 градусов

Завтра, 17 марта, очередной атмосферный фронт вызовет в Татарстане изменение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ночью из-за влияния гребня антициклона осадки еще маловероятны. Днем фронт принесет с собой небольшие дожди, которые пройдут на западе региона, включая Казань.

Будет дуть слабый до умеренного южный и юго-восточный ветер. Местами на дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха по Татарстану составит от -2 до +3 градусов (в столице РТ — от 0 до +2). В дневные часы воздух прогреется до 4–9 градусов тепла (в Казани — от +5 до +7 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на трех реках Татарстана начался ледоход. В республике подтоплены несколько низководных мостов.