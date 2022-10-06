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Ру Тат
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Общество
6 октября 2022  17:38

В Татарстане ожидается туман и до 12 градусов тепла

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Завтра в Татарстане сохранится влажная и пасмурная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, в темное время суток — с прояснениями. Дело в том, что в этот момент погоду в регионе станет определять тыловой гребень западного циклона. Поэтому интенсивность осадков уменьшится, и небольшие дожди пройдут в основном на востоке РТ.

Кроме того, ночью и утром местами по республике опустится туман. Днем же при прохождении очередного фронтального раздела временами по всему Татарстану, включая Казань, будут идти дожди. При этом прогнозируется умеренный юго-западный и западный ветер, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха по республике составит от +2 до +7 градусов, в частности, в ее столице — от 3 до 5 градусов тепла. В светлое время суток воздух прогреется до +7, +12 градусов (в Казани — до +9, +11).

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