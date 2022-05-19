Гидрометцентр предупредил о сильном ветре и дожде в Татарстане

В ночь с четверга на пятницу и на протяжении дня 20 мая в Татарстане прогнозируется сильный западный, северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 15–17 м/с, сообщает Гидрометцентр республики.

Кроме того, ночью и утром прогнозируются небольшие осадки, днем их вероятность увеличится.

В ночные часы местами также возможны заморозки на почве, о чем сообщал «Татар-информ». На больше же части республики столбики термометров не опустятся ниже плюс 1–6 градусов. Днем воздух прогреется до 8–13 градусов.