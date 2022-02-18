На выходных в Татарстане ожидаются метели, сильный ветер и до 2 градусов тепла

На предстоящих выходных в Татарстане под влиянием идущих с запада на восток атмосферных фронтов установится достаточно теплая, но неустойчивая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В субботу и воскресенье, 19 и 20 февраля, юго-западные атмосферный потоки принесут в республику теплый влажный воздух. Вероятны осадки в виде снега и мокрого снега, в субботу местами сильные, метели с существенным ухудшением видимости и сильный ветер порывами от 15 до 20 м/с.

На дорогах при этом образуются снежные заносы и снежная каша, а местами — и гололедица. Температура воздуха по региону составит от -1 до -7 градусов в ночные часы и от -4 до +2 — в дневные.

«Существенные осадки в сочетании с повышением температурного фона могут привести к сходу снега и льда с крыш зданий!» — предупреждают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели в республике сохранится столь же теплая погода, временами с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по прогнозу профессора КФУ Юрия Переведенцева февраль в Татарстане закончится дождями, снегом и плюсовыми температурами.