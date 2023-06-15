На выходных в Татарстан придет похолодание

На предстоящих выходных в Татарстане ожидается понижение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В субботу и воскресенье, 17 и 18 июня, на республику начнет влиять более холодная воздушная масса, идущая с севера. Дождей при этом, в отличие от пятницы, не ожидается.

В частности, 17-го числа в ночные часы ожидается от 9 до 14 градусов тепла, в дневные — от +21 до +26 градусов. На следующий день, 18-го числа, ночью прогнозируется от 5 до 10 градусов выше нуля (в низких местах и вовсе от +2 до +5), а днем — от +18 до +23 градусов, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 19 и 20 июня, в регионе сохранится прохладная погода с дневными температурами до 16–21 градусов тепла. Вероятность осадков останется небольшой.