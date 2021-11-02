На выходных циклон принесет в Татарстан потепление и мокрый снег

В конце этой недели циклон принесет с собой в Татарстан небольшое потепление. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра погоду в республике будет определять периферия северного антициклона, температура воздуха окажется достаточно низкой, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

В четверг, 4 ноября, на территории региона еще сохранится холодная погода. Ночью осадки маловероятны, днем из-за прохождения атмосферного фронта местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Южный ветер усилится до 15–18 м/с. Температура воздуха составит от -1 до -6 градусов ночью и от 0 до +5 градусов днем, отмечают синоптики.

В пятницу, 5-го числа, ночью местами еще вероятны небольшие осадки, тогда как днем существенных осадков не прогнозируется. Продолжит дуть сильный порывистый ветер. При этом температурный фон начнет повышаться: ожидается +2, -3 градуса в ночные часы и +3, +8 градусов — в дневные.

«При отрицательных температурах воздуха и выпадении смешанных осадков на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы», — предупреждают метеорологи.

Согласно предварительным данным Гидрометцентра РТ, в субботу и воскресенье, 6 и 7 ноября, в Татарстане установится «погода циклонического типа». Временами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный порывистый ветер. В темное время суток от 1 до 6 градусов тепла, в светлое — от 3 до 8 градусов.