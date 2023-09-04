На выставку «Машиностроение. Металлообработка. Сварка» в Казани заявилось 61 предприятие

На международную выставку «Машиностроение. Металлообработка. Сварка» зарегистрировалось 61 предприятие из 12 регионов России и 10 предприятий из Беларуси. Всего будет представлено 54 экспозиции. Об этом сообщил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Марат Ахматов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Интересные направления и продукты представят экспоненты. Мы покажем, что делается по импортозамещению. Например, одно предприятие представит электроды, которые производит в России», – заявил спикер.

Кроме того, по словам Ахматова, 6 сентября пройдет встреча предпринимателей Татарстана с участниками выставки из других регионов и стран. Многие компании уже подтвердили свое участие в бизнес-встрече.

Выставка «Машиностроение. Металлобработка. Сварка» состоится на площадке «Казань Экспо» 6–8 сентября. Она пройдет в рамках международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Интеграция выставки в международный форум несет стратегический характер, когда мы можем показать, в том числе коллегам из Китая, что у нас есть, поделиться опытом», – подчеркнул зампредседателя Торгово-промышленной палаты.

Выставка проводится уже более 20 лет, но в этом году изменился подход к ее организации – мероприятие стало более нацеленным на предпринимателей, добавил первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо» Игорь Астафьев.

«У выставки и форума есть хорошая перспектива стать значимым проектом как для нашей республики, так и страны в целом. Ее общая площадь превысит 5 тыс. кв. метров. Будем ориентироваться на то, что в следующем году она займет полностью весь павильон. Но и в этом году ожидаем большое количество посетителей», – отметил он.

Участник выставки, гендиректор компании «Вэлд Плюс» Павел Борисов рассказал, что будут представлены европейские аналоги в сварочной сфере и разработки Китая. Пройдут также испытания нового оборудования. «Сейчас тестируются новые сварочные технологии. И все это можно будет увидеть на выставке», – заметил он.

Для участия в мероприятиях форума «РОСТКИ» пригласили и учебные заведения Татарстана. Для популяризации рабочих профессий пройдет молодежный фестиваль, на котором эксперты презентуют различные специальности, проинформировал первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Инсаф Галиев.

Российско-китайский форум «РОСТКИ» впервые пройдет в Казани 7–8 сентября. Ожидается, что мероприятие станет ежегодным, о чем сообщал «Татар-информ».