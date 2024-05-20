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На выставке «Россия» завершается подготовка к цветочному фестивалю с участием Казани
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ ведутся финальные приготовления к фестивалю «Будущее в цветах», на котором будет представлен проект из Казани. Фотографии с площадки будущего события появились в телеграм-канале выставки «Россия.
«Выставка активно преображается к фестивалю, который стартует уже 21 мая. Здесь засаживаются клумбы, создаются цветочные композиции и прогулочные зоны», — отмечается в сообщении.
Первым, что увидят гости ВДНХ, станет украшенная зеленью инсталляция «Россия» на входе. Уникальные клумбы с тысячами цветов-символов разместятся на Площади Промышленности.
Напомним, что Татарстан на выставке представит ковер из тюльпанов и других цветов из Казани. Что символизируют цветы, которые составят традиционный татарский орнамент, ранее рассказал «Татар-информ». О работах из других регионов можно узнать на сайте выставки-форума «Россия».
Фото: https://t.me/gowithRussia
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