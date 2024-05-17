Казань представит цветочный ковер с орнаментом на выставке-форуме «Россия» в Москве

Фото: мэрия Казани

Казань представит Татарстан на выставке «Будущее в цветах», которая развернется на выставке-форуме «Россия» в Москве с 21 мая по 8 июля. Об этом сообщает мэрия Казани.

Экспозиция в форме ковра размером два на два будет состоять из 381 растения пяти разных цветов, а в центре расположатся арт-объекты в форме тюльпанов.

Растения подобраны неслучайно — каждый вид будет олицетворять достоинства Республики Татарстан. А тюльпан, отметил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров, выбран центром композиции как самый распространенный элемент татарского орнамента. Согласно задумке, изнутри арт-объекты будут подсвечиваться красными светодиодами.

Концепция разработана Институтом развития Казани, производством арт-объектов, которые разместятся в центре композиции, занимается «Неон-Арт».

«Сорта растений символизируют определенные стремления и качества татарстанцев, ценности республики. Так, например, желтый тагетес отвечает за гостеприимство, зеленая цинерария — за богатую природу», — рассказала архитектор отдела развития общественных пространств Института развития Казани Эльмира Нафиева.

Кроме того, «ковер» расцветят фиолетовым алиссумом, красной крупноцветной петунией и белой вечноцветущей бегонией. Вместе они раскроют зрителям достоинства Татарстана: гостеприимство, чистоту души, стремление к великим достижениям, богатую природу и плодородные земли.