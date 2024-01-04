На выставке «Россия» установлен новый рекорд посещаемости

3 января — после технической паузы в работе — на выставке-форуме «Россия» был установлен новый рекорд посещаемости. За день ее посетили 156 тыс. человек. Об этом сообщают организаторы.

Такой высокой посещаемости на выставке в ВДНХ не было со дня открытия, в котором приняли участие свыше 190 тыс. человек.

Как объясняют организаторы, двухдневная техническая пауза была необходима для обновления экспозиции. Гостей ожидала новогодняя программа — в первый день ее ориентировали на семьи с детьми. Так, здесь провели мастер-классы по созданию новогодних мультфильмов, росписи посуды, организовали парад дедов морозов и концерт с участием Тоси Чайкиной и DJ Грув.

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024-й в России объявлен Годом семьи.

С открытия выставку-форум «Россия» посетили около 4 млн человек. 2 декабря, напомним, на площадке был организован День Татарстана, в котором принял участие Раис республики Рустам Минниханов.