Видео: На выставке «Россия» показали тизер мультсериала о татарском супергерое

Посетители Международной выставки-форума «Россия» смогли увидеть тизер мультипликационного сериала «Туган Батыр». Мультфильм, посвященный татарскому супергерою, представлен в рамках Дня Татарстана.

После короткого видео зрителей ожидало театрализованное представление по мотивам повести-сказки «Легенда Туган Батыра».

Ранее стало известно, что первые серии мультсериала будут выпущены в первой половине 2024 года. Повесть-сказка, посвященная татарскому силачу, написана народным писателем РТ Зульфатом Хакимом. На IV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» сообщалось, что автор готовится приступить к работе над третьей книгой вселенной. В дальнейшем Туган Батыру планируют посвятить и компьютерную игру.

Напомним, сегодняшний день выставки посвящен Республике Татарстан, которая представлена на пяти локациях. Экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Гостей Дня Татарстана приветствовали Раис республики Рустам Минниханов, зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Кроме того, гости мероприятия стали свидетелями настоящей татарской свадьбы, которую сыграли молодожены из Татарстана, специально приехавшие для этого на форум.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.