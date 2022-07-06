На выставке «Агроволга» впервые в России представили беспилотный трактор Минского завода

На международной агропромышленной выставке «Агроволга 2022» в Татарстане представили белорусский беспилотный трактор Belarus А3523і, который выполняет работы без присутствия в салоне механизатора. Беспилотник Минского тракторного завода впервые привезли в Россию. Об этом «Татар-информу» рассказал коммерческий директор компании «МТЗ-Татарстан» Владимир Петухов.

«Это изделие Минского тракторного завода. В производстве его пока нет, это экспериментальная модель. Впервые она была представлена в Минске на 75-летии завода. Испытания проходили на белорусских полях. В Россию он попал впервые», — рассказал представитель компании.

По словам Петухова, сельскохозяйственный беспилотник создан на основе трактора «Беларус-3522» с двигателем мощностью 350 лошадиных сил. «Отличие в том, что здесь привод дизельный. Он способен обеспечить экономию топлива от 7% до 10%. Он является автопилотом», — отметил собеседник информагентства.

Он добавил, что оператор задает программу и вносит координаты поля, а машина автоматически выполняет заданные функции. «Одновременно один оператор может управлять десятью машинами. При исчезновении интернета трактор остановится, при возобновлении — продолжит работу», — подчеркнул Петухов.

Трактор оснащен GPS-навигацией и системой точного земледелия. Он обладает «круговым обзором», поскольку на нем установлены видеокамеры высокого разрешения. Машина сама распознает объекты, которые служат препятствием, например, камень или столб, а также принимает решение, что в таком случае делать. Если беспилотник самостоятельно не распознает объект, то отправит оператору фотографию или видео.

Работа международной агропромышленной выставки «Агроволга 2022» на «Казань Экспо» продлится до 8 июля.