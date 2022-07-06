Более 400 компаний России и зарубежных стран приехали на выставку «Агроволга» в Татарстан

В выставочном центре «Казань Экспо» в эти минуты проходит Международная агропромышленная выставка «Агроволга 2022». Участие в ней принимают 415 компаний из 42 регионов России, а также из Турции, Беларуси, Южной Кореи, Австралии и Нидерландов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров отметил, что такая выставка – уникальное событие для сельского хозяйства не только Татарстана, но и России в целом.

«Агроволга» на одной площадке объединяет масштабную экспозицию, деловой форум, опытно-демонстрационные поля на 48 гектарах. В этом году здесь принимает участие более 400 компаний», – сказал Зяббаров. По его словам, выставку посетят около 15 тыс. специалистов и руководителей агропромышленных комплексов России.

«Компании представят свои новые разработки в области сельхозтехники, растениеводства, животноводства, цифровизации, хранения, переработки и упаковки сельскохозяйственной продукции. Уже второй раз состоится конкурс племенных животных, во время которого выберут лучших коров Татарстана», – подчеркнул он.

На выставке также запланировано проведение конкурса профессионального мастерства и лучших ветеринаров-ортопедов.

«Механизаторы смогут показать свое мастерство в управлении трактором в региональном соревновании "Трактор-шоу". На опытных полях будут представлены достижения в селекции, разнообразие удобрений и средств защиты более 30 компаний», – заметил министр.

Зяббаров также пожелал всем участникам выставки воспользоваться всеми ее возможностями: наладить деловые контакты, найти поставщиков и покупателей, заключить соглашения.

На Международной агропромышленной выставке «АГРОВОЛГА 2022» более чем на 100 тыс. кв. метрах выставочного центра и прилегающих полях компании демонстрируют свои достижения в селекции, области удобрений и средств защиты растений. Производители сельскохозяйственной техники и запчастей представили свыше 100 единиц техники. Здесь также можно увидеть оборудование для животноводческих ферм, племенной материал, корма, ветеринарные препараты и многое другое.