На выплаты беженцам Донбасса и Украины Кабмин РФ направит в этом году 10,5 млрд рублей

В этом году Правительство России направит 10,5 млрд рублей на социальные выплаты беженцам из Донбасса и с Украины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Уже подготовлены все документы для социальных выплат гражданам ДНР, ЛНР и Украины, экстренно выехавшим в Россию, передает ТАСС.

Указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики и Украину, подписал Президент России Владимир Путин. Напомним, согласно документу, размер выплат варьируется от 3 до 15 тыс. рублей для разных категорий населения.