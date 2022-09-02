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Экономика
2 сентября 2022  13:45

На выплаты беженцам Донбасса и Украины Кабмин РФ направит в этом году 10,5 млрд рублей

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В этом году Правительство России направит 10,5 млрд рублей на социальные выплаты беженцам из Донбасса и с Украины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Уже подготовлены все документы для социальных выплат гражданам ДНР, ЛНР и Украины, экстренно выехавшим в Россию, передает ТАСС.

Указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики и Украину, подписал Президент России Владимир Путин. Напомним, согласно документу, размер выплат варьируется от 3 до 15 тыс. рублей для разных категорий населения.

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