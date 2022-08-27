Путин подписал указ о выплатах беженцам Донбасса и Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики и Украину, и прибывшим в Россию.

Согласно документу, вынужденным переселенцам полагается ежемесячная пенсионная выплата по 10 тыс. рублей, ежемесячная социальная выплата инвалидам — также по 10 тыс. рублей, доплата к указанным выплатам инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам 80 лет и старше — 3 тыс. рублей. Ветеранам Великой Отечественной войны полагается ежемесячная выплата по 5 тыс. рублей, беременным женщинам – по 10 тыс. рублей. При рождении ребенка семье полагается единовременная выплата в 10 тыс. рублей.

Ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет составляет 4 тыс. рублей. А если ребенок находится под опекой или попечительством — 15 тыс. рублей. На каждого ребенка в возрасте до 23 лет при получении образования направят по 4 тыс. рублей. Ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка составит 10 тыс. рублей.