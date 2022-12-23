На выплату пенсий и пособий Кабмин РФ направит 1,5 триллиона рублей

Правительство России выделит Пенсионному фонду 1,5 трлн рублей. Эти средства пойдут на выплаты пенсий и пособий гражданам РФ в 2022 и 2023 годах, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Глава государства [Владимир Путин] отметил, что безусловное выполнение социальных обязательств стоит во главе угла всех наших задач», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Выделенные деньги пойдут также на выплаты для неработающих пенсионеров, чей доход меньше регионального прожиточного минимума, и ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам.

Глава Кабмина подчеркнул, что очень важно обеспечить бесперебойную социальную поддержку от государства по всей стране. Напомним, в ноябре глава Минтруда России Антон Костяков сообщил, что с 1 января 2023 года пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%.