С января пенсии неработающих россиян повысятся на 4,8%

С 1 января 2023 года пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков, передает «Интерфакс».

В ходе парламентского часа министр напомнил, что в 2022 году проводилась промежуточная индексация пенсий. Так, в июне по поручению Президента России Владимира Путина они увеличились на 10%.

«По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством, совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», – подчеркнул Котяков.