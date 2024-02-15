На выборах в марте рекордное число человек в РТ воспользуются «Мобильным избирателем»

На сегодняшний день более 10 тыс. татарстанцев подали заявление на использование услуги «Мобильный избиратель» во время выборов Президента России, что уже стало рекордным показателем. Об этом на жеребьевке эфирного времени на государственных республиканских телерадиоканалах при выборах сообщил Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Уже воспользовались 10 тыс. татарстанцев. Такой цифры не было еще никогда в истории реализации сервиса. Мы смогли донести до граждан информацию о том, что это удобно, планируем и дальше развивать эту систему», – заявил спикер.

Он пояснил, что сервис «Мобильный избиратель» позволяет человеку проголосовать на выборах не на своем избирательном участке, а по выбору, где ему будет удобно.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).