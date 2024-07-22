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На выборах в Госсовет РТ VII созыва откроются более 2700 избирательных участков
На предстоящих выборах в Государственный Совет Татарстана VII созыва будут открыты свыше 2700 избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
«В их числе 42 избирательных участка, которые будут образованы в местах временного пребывания избирателей: в учреждениях здравоохранения, в санаториях, в международном аэропорту. Выборы должны пройти гласно и легитимно», — заметил председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев.
В единый день голосования, 8 сентября, в Татарстане пройдут выборы депутатов Госсовета республики. Жителям региона предстоит выбрать 50 парламентариев по партийным спискам и 50 — по одномандатным округам.
Состоятся также дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах РТ.
Все избирательные участки 8 сентября будут открыты с 7 до 20 часов.
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