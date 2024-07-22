На выборах в Госсовет РТ татарстанцам доступен механизм «Мобильный избиратель»

Жители Татарстана смогут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», чтобы проголосовать на выборах в Госсовет РТ по месту нахождения. В скором времени стартует прием заявлений, сообщил Центризбирком республики.

О сроках и местах подачи таких заявлений рассказал подробнее председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. По его словам, с 24 июля по 4 сентября жители республики могут обратиться в территориальную избирательную комиссию, многофункциональные центры или оставить заявку на портале «Госуслуги». С 28 августа по 4 сентября заявления принимаются во всех участковых избирательных комиссиях.

«Отмечу, что механизм „Мобильный избиратель“ позволяет проголосовать только на территории Татарстана», — подчеркнул Кондратьев.

По данным на 1 июля, в республике проживают свыше 2,9 млн человек, обладающих избирательным правом.

8 сентября, в единый день голосования, в республике пройдут выборы депутатов Госсовета Татарстана VII созыва. Жителям республики предстоит выбрать 50 парламентариев по партийным спискам и 50 — по одномандатным округам. В настоящее время в регионе завершен этап выдвижения кандидатов, продолжается процедура регистрации.

Кроме того, в этот день на территории 38 районов проведут дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.

Избирательные участки будут открыты с 7.00 до 20.00.