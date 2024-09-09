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Политика 9 сентября 2024 08:27

На выборах в Госсовет РТ больше всего получили голосов представители «Единой России»

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На выборах в Госсовет РТ больше всего получили голосов представители «Единой России»
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

По итогам обработки бюллетеней по состоянию на 7:19 больше всего избирателей на выборах в Госсовет Татарстана проголосовали за кандидатов от партии «Единая Россия», также в тройку попали КПРФ и ЛДПР. Данные приводятся на сайте ЦИК России.

Так, было обработано 2 813 207 бюллетеней. За «Единую Россию» проголосовали 76,79% (1 598 872 избирателей), за КПРФ – 10,53% (219 322 избирателя), за ЛДПР – 4,40% (91 588), за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 3,26% (67 792), за «Новых людей» – 4,20% (87 461).

Выборы депутатов Госсовета РТ седьмого созыва прошли 8 сентября 2024 года. Пятьдесят депутатов будут избраны по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Всего на 100 депутатских мандатов претендовали 397 кандидатов.

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#Выборы в Госсовет РТ
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