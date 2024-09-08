Экзитпол: На выборах в Госсовет РТ лидируют «Единая Россия» и КПРФ

Мария Ефлова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По данным экзитполов, 75,7% избирателей проголосовали за кандидатов от партии «Единая Россия», 10,8% – за представителей «КПРФ». Об этом сообщила заместитель директора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Мария Ефлова на пресс-конференции в Едином информационном центре.

По результатам экзитполов, 4,3% избирателей проголосовали за представителей партии «Новые люди», 4,8% – за ЛДПР и 3,3% – за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Около 1% бюллетеней были испорчены, рассказала спикер.

Опросы на выходе из избирательных участков были организованы сегодня, 8 сентября, Фондом «Общественное мнение – Татарстан». В частности, 29% избирателей были опрошены в Казани, 38% – в других городах республики, 33% – в сельских населенных пунктах.

По словам Ефловой, социологи опросили 10 тыс. участников избирательной кампании. 60% опрошенных согласились ответить на вопрос, за кого они проголосовали.

«По результатам предварительных опросов, которые проводились не сегодня, приняли участие в голосовании 69,8% опрошенных. Точные результаты мы узнаем завтра», – заключила спикер.

В Татарстане сегодня прошли выборы депутатов Государственного Совета VII созыва. Пятьдесят депутатов будут избраны по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.