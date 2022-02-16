На выборах Президента Туркменистана граждане этой страны смогут проголосовать в Казани

На предстоящих выборах Президента Туркменистана граждане этой страны смогут проголосовать на избирательном участке, организованном на территории Генерального консульства Туркменистана в Казани.

Подготовка к выборам обсуждалась на встрече Генерального консула Атадурды Байрамова с директором Елабужского института Казанского федерального университета Еленой Мерзон, сообщает пресс-служба дипмиссии.

Проголосовать в Казани смогут граждане Туркменистана, проживающие в регионах, которые относятся к соответствующему консульскому округу. Помимо Татарстана, это республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Чувашия, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.

Кроме того, Генеральный консул и директор Елабужского института КФУ «обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в деле подготовки высококвалифицированных кадров».

Помимо этого, дипломат встретился с обучающимися в институте студентами из Туркменистана. Отличившимся он вручил благодарственные письма.

Проведение президентских выборов в Туркменистане запланировано на 12 марта этого года. На пост Президента будет претендовать сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова — вице-премьер Сердар Бердымухамедов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».