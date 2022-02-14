Сын Президента Туркменистана будет претендовать на пост главы государства

Девятый внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана выдвинул сына Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова — вице-премьера Правительства страны Сердара Бердымухамедова кандидатом на пост главы государства. Об этом сообщает новостной портал Salam News на своей странице в соцсети Instagram.

«Сегодня в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. <…> на пост Президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова», — сообщает издание.

Отмечается, что участники съезда выслушали и поддержали предвыборную речь Бердымухамедова-младшего.

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. В 2008–2011 годах учился в Дипломатической академии МИД России. В 2011–2013 годах продолжил образование в женевском Центре политики безопасности.

Бердымухамедов-младший занимал множество разных должностей в Туркменистане, был заместителем министра иностранных дел страны и заместителем хякима (главы администрации) Ахалского велаята (области). С февраля 2021 года он работал вице-премьером.

Ранее Бердымухамедов-старший заявил о планах покинуть пост Президента Туркменистана и предложил дать дорогу «молодым руководителям» к управлению страной. Предстоящие выборы главы государства запланированы на 12 марта этого года.