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Общество 9 сентября 2024 17:04

На выборах депутатов Госсовета РТ 2,6% избирателей голосовали на дому

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На выборах депутатов Государственного Совета РТ VII созыва в Татарстане возможностью надомного голосования воспользовались 78,4 тыс. человек или 2,6% избирателей. Об этом сообщил сегодня на итоговой пресс-конференции в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Сервисом „Мобильный избиратель“ на выборах воспользовались 32 тыс. татарстанцев. За ходом выборов следили более 16 тыс. общественных наблюдателей. В ЦИК РТ работал информационно-справочный центр. Для избирателей республики работал телефон горячей линии, на который поступило 730 звонков», — отметил он.

Всего в ЦИК РТ поступило 27 обращений: 21 обращение по вопросам агитации — до дня голосования и шесть обращений — в день голосования. В прошедшей избирательной кампании в республике была организована работа с впервые голосующими избирателями, которых в республике 17 тыс. человек.

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#Выборы в Госсовет РТ #Андрей Кондратьев #цик рт
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