На выборах депутатов Госсовета РТ 2,6% избирателей голосовали на дому

На выборах депутатов Государственного Совета РТ VII созыва в Татарстане возможностью надомного голосования воспользовались 78,4 тыс. человек или 2,6% избирателей. Об этом сообщил сегодня на итоговой пресс-конференции в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Сервисом „Мобильный избиратель“ на выборах воспользовались 32 тыс. татарстанцев. За ходом выборов следили более 16 тыс. общественных наблюдателей. В ЦИК РТ работал информационно-справочный центр. Для избирателей республики работал телефон горячей линии, на который поступило 730 звонков», — отметил он.