ЦИК назвал предварительные итоги выборов депутатов Госсовета РТ VII созыва

Центральная избирательная комиссия РТ завершила обработку 100% протоколов на выборах в Государственный Совет Татарстана VII созыва. В выборах приняли участие 71,63% от общей численности избирателей. Согласно предварительным итогам голосования, всероссийская политическая партия «Единая Россия» набрала 76,75% голосов. Об этом сообщил сегодня на итоговой пресс-конференции в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Завершилось голосование на выборах депутатов Госсовета РТ VII созыва. Выборы прошли спокойно, организованно, в строгом соответствии с законом, открыто и гласно. Это наше общее достижение, свидетельство зрелости нашей избирательной системы, всех институтов гражданского общества. Сегодня мы озвучиваем предварительные итоги голосования, завтра ЦИК РТ предстоит рассмотреть решение об установлении результатов голосования», — сказал он.

Спикер отметил, что 8 сентября, в единый день голосования, в различных субъектах страны состоялись выборы глав регионов, депутатов законодательных собраний, муниципальных депутатов. Принять участие в голосовании могли более 57,5 млн россиян, то есть более половины избирателей Российской Федерации. Всего прошло свыше 4 тыс. избирательных кампаний. По данным системы ГАС «Выборы», в Татарстане активным избирательным правом обладают более 2,9 млн человек.

«В Татарстане на 8.42 утра закончена обработка 100% избирательных бюллетеней. В выборах приняли участие 71,63% от общей численности избирателей. Предварительные итоги голосования в Татарстане после обработки 100% протоколов по единому республиканскому избирательному округу: всероссийская политическая партия „Единая Россия» — 76,75%, „Коммунистическая партия Российской Федерации“ — 10,54%, ЛДПР — 4,41%, „Новые люди“ — 4,21%, „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“ — 3,27%», — отметил Кондратьев.

Он добавил, что в большинстве одномандатных избирательных округов победу одержали представители всероссийской политической партии «Единая Россия». Также в новом созыва парламента Татарстана будут представлены два представителя ЛДПР, два представителя партии «Новые люди», один представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и два кандидата-самовыдвиженца.

«Таким образом, своих депутатов в новом составе Госсовета Республики Татарстан получат все пять парламентских партий. Это предварительные результаты», — подчеркнул Кондратьев.

Окружными избирательными комиссиями определены результаты в 49 одномандатных избирательных округах. В Чистопольском избирательном округе №34 голосование отложено. Ко дню голосования здесь оставался лишь один зарегистрированный кандидат.

«Голосование в одномандатном округе отложено на 1 декабря 2024 года», — уточнил в связи с этим председатель ЦИК РТ.

В целом нарушений, влияющих на ход голосования и результаты выборов, в Татарстане не зафиксировано. Все данные по выборам размещены в открытом доступе на сайтах ЦИК РТ и ЦИК России.