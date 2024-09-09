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Политика 9 сентября 2024 16:33

ЦИК назвал предварительные итоги выборов депутатов Госсовета РТ VII созыва

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Центральная избирательная комиссия РТ завершила обработку 100% протоколов на выборах в Государственный Совет Татарстана VII созыва. В выборах приняли участие 71,63% от общей численности избирателей. Согласно предварительным итогам голосования, всероссийская политическая партия «Единая Россия» набрала 76,75% голосов. Об этом сообщил сегодня на итоговой пресс-конференции в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Андрей Кондратьев

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Завершилось голосование на выборах депутатов Госсовета РТ VII созыва. Выборы прошли спокойно, организованно, в строгом соответствии с законом, открыто и гласно. Это наше общее достижение, свидетельство зрелости нашей избирательной системы, всех институтов гражданского общества. Сегодня мы озвучиваем предварительные итоги голосования, завтра ЦИК РТ предстоит рассмотреть решение об установлении результатов голосования», сказал он.

Спикер отметил, что 8 сентября, в единый день голосования, в различных субъектах страны состоялись выборы глав регионов, депутатов законодательных собраний, муниципальных депутатов. Принять участие в голосовании могли более 57,5 млн россиян, то есть более половины избирателей Российской Федерации. Всего прошло свыше 4 тыс. избирательных кампаний. По данным системы ГАС «Выборы», в Татарстане активным избирательным правом обладают более 2,9 млн человек.

«В Татарстане на 8.42 утра закончена обработка 100% избирательных бюллетеней. В выборах приняли участие 71,63% от общей численности избирателей. Предварительные итоги голосования в Татарстане после обработки 100% протоколов по единому республиканскому избирательному округу: всероссийская политическая партия „Единая Россия» — 76,75%, „Коммунистическая партия Российской Федерации“ — 10,54%, ЛДПР — 4,41%, „Новые люди“ — 4,21%, „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“ — 3,27%», — отметил Кондратьев.

Он добавил, что в большинстве одномандатных избирательных округов победу одержали представители всероссийской политической партии «Единая Россия». Также в новом созыва парламента Татарстана будут представлены два представителя ЛДПР, два представителя партии «Новые люди», один представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и два кандидата-самовыдвиженца.

«Таким образом, своих депутатов в новом составе Госсовета Республики Татарстан получат все пять парламентских партий. Это предварительные результаты», — подчеркнул Кондратьев.

Окружными избирательными комиссиями определены результаты в 49 одномандатных избирательных округах. В Чистопольском избирательном округе №34 голосование отложено. Ко дню голосования здесь оставался лишь один зарегистрированный кандидат.

«Голосование в одномандатном округе отложено на 1 декабря 2024 года», — уточнил в связи с этим председатель ЦИК РТ.

В целом нарушений, влияющих на ход голосования и результаты выборов, в Татарстане не зафиксировано. Все данные по выборам размещены в открытом доступе на сайтах ЦИК РТ и ЦИК России.

#Выборы в Госсовет РТ #Андрей Кондратьев #цик рт
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