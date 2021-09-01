На вторую очередь экстрим-парка в Нижнекамске направят 70 млн рублей

Эскиз предоставлен архитектурно-строительной компанией Legato Sports Architecture

Вторая очередь экстрим-парка в Нижнекамске обойдется в 70 млн рублей. Из федерального бюджета будет выделено 56,7 млн, из бюджета Татарстана — 13,3 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Фонде «Институт развития городов».

Ранее на совещании в мэрии глава Нижнекамского района Айдар Метшин рассказал, что в городском экстрим-парке, который получил название «Айда-парк», во время второй очереди благоустройства появится air-парк, где будет сформирована тренировочная зона для подготовки спортсменов к соревнованиям. Также здесь организуют воркаут, включающий комплекс специфических для тематики парка тренажеров. Помимо этого, на втором этапе планируется организовать прокат спортивного инвентаря, точки общепита, построить новую велодорожку и пешеходный променад.

А в этом году благодаря реализации программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Жилье и городская среда», состоится открытие первой очереди парка. Оно запланировано на первую декаду сентября. Здесь появятся скейт-парк, памп-трек, площадка для воркаута, смотровая зона, велороллерная трасса, зона отдыха как для зрителей, так и для спортсменов.

«Мы очень надеемся, что „Айда-парк“ станет местом притяжения не только для двигательной экстрим-активности, но и послужит общественным пространством, где наша молодежь, проявляя инициативу, будет реализовываться в разных направлениях. В то же время будущий парк предполагает возможность организации отдыха для разных категорий жителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями, обеспечивая максимальную инклюзивность», — сказал Айдар Метшин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане строят второй экстрим-парк европейского уровня, а его разработчиками выступают архитекторы самого большого в Европе казанского экстрим-парка «Урам» — архитектурно-строительной компании Legato Sports Architecture.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года согласно «майским» указам Президента РФ Владимира Путина.