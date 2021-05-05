Креативный кластер и туризм: в Татарстане строят второй экстрим-парк европейского уровня

Над созданием первой очереди экстрим-парка сейчас работают архитекторы самого большого в Европе казанского экстрим-парка «Урам».

«Это нечто похожее на казанский „Урам“ европейского уровня. Наш будет локальнее, поменьше, но мы так же хорошо и качественно реализуем первый этап строительства», — сказал глава Нижнекамского района Айдар Метшин на прямой связи с жителями Татарстана.

«В первый этап будет вложено 70 млн рублей. Открытие объекта запланировано ко Дню республики», — уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы Нижнекамского района.

Предпосылки благоустройства: почему экстрим-парк?

Современный Нижнекамск возник благодаря заводскому ядру с его индустриальной застройкой — многоэтажными микрорайонами и развитой социальной инфраструктурой. Тем не менее любая городская инфраструктура постепенно ослабевает. Для организации экстрим-парка в Нижнекамске была выбрана часть территории парка «Солнечная поляна»: это новое общественное пространство станет связующим звеном между центральной частью города и Красным Ключом.

Нижнекамск, как и многие промышленные города, столкнулся с социальной и демографической проблемой — оттоком молодежи в более крупные города. Одна из причин оттока в том, что молодежь часто становится исключенной группой в проектах, направленных на городское развитие: подросткам необходимы современные площадки для творчества и самореализации, которые сложно создать, не изучив потребности будущих пользователей.

Именно запрос на новые креативные кластеры стал главным на общественном обсуждении, посвященном проектированию будущего пространства. Молодые нижнекамцы объяснили: чтобы город оставался привлекательным для подростков, Нижнекамску необходим новый экстрим-парк, в котором можно будет оттачивать навыки катания и проводить соревнования.

Эта идея не нова: в последние годы она регулярно поддерживается практикой благоустройства в крупных российских городах, которые ставят своей целью развитие молодежной политики. Хотя экстрим-пространства стали появляться в стране относительно недавно, экстрим-туризм уже стал популярным среди молодежи: райдеры ищут новые места для катания, потому что они позволяют развивать свои навыки.

Экстрим-парки, в которых можно кататься безопасно, выполняют еще одну важную социальную функцию: они становятся местом выстраивания диалога с молодежью. Например, на локальных и всероссийских мероприятиях в казанском экстрим-парке «Урам» возможностью пообщаться с молодыми спортсменами пользуются и Президент РТ Рустам Минниханов, и министр молодежи Дамир Фаттахов, и министр спорта России Олег Матыцин.

Появление парков для молодежи помогает развитию не только экстремальных видов спорта, но и культурного сообщества в целом: моды, музыки, искусства, видеоиндустрии и других креативных направлений.

Каким будет экстрим-парк в Нижнекамске?

Проектированием и строительством нового общественного пространства занимается архитектурно-строительная компания Legato Sports Architecture: именно они полностью реализовали казанский экстрим-парк «Урам», а также благоустроили около 30 спортивных пространств в Татарстане. Архитекторы провели серию общественных обсуждений, проанализировали развитие транспортной, спортивной и культурной инфраструктуры Нижнекамска и разработали концепцию комплексного благоустройства.

Парк «Солнечная поляна» учитывает потребности всех горожан и функционально делится на три зоны: молодежную, общегородскую и детскую.

Молодежная зона включает памп-трек, скейт-парк, эйр-парк, воркаут-зону с тренажерами и скалодром, контейнерный молодежный центр с лекционными площадками и выставочным пространством, точки питания. Именно молодежная зона станет площадкой для проведений республиканских и всероссийских соревнований: это даст толчок развитию спортивного туризма в Нижнекамске. Напомним, что скейтбординг и BMX-фристайл уже стали олимпийскими дисциплинами, поэтому, создав современные профессиональные экстрим-пространства, Нижнекамск займет место в авангарде развития российского спорта.

Общегородская зона состоит из площади для проведения мероприятий, пешеходного фонтана, амфитеатра с навесами и фудкорт-зоной. Наконец, детская зона предполагает реконструкцию существующей детской площадки и установку нового современного оборудования, а также организацию многофункциональной поляны для тихого отдыха.

В 2021 году планируется построить скейт-парк, детский и взрослый памп-треки и многофункциональную смотровую арт-галерею, которая позволит разграничить основную пешеходную часть и экстрим-парк. Зона для зрителей расположится на втором уровне, чтобы посетителям было удобно наблюдать за трюками спортсменов. В нижнюю часть навеса будут встроены коммерческие объекты, пункты охраны и проката, туалет, зоны отдыха для посетителей и райдеров, а также выставочные пространства.

Проект воплощают в жизнь главный архитектор Анастасия Яременко и архитекторы Виктория Чичканова, Валерия Гордиенко, Вероника Герасименко, Екатерина Филиппова, Анна Яковенко, Федор Комлев, дизайнером выступает Ольга Елагина. Проектированием экстрим-зон занимаются Василий Борисенко, Александр Мартынюк, Малик Ризаев, Яков Аустер, Никита Оправин.

Эскизы предоставлены архитектурно-строительной компанией Legato Sports Architecture.