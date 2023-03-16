На втором этапе учений в Казани РСЧС ликвидировали природные пожары

Сегодня в столице Татарстана прошел финальный этап Всероссийских командно-штабных учений, на которых сотрудники Казанского звена территориальной подсистемы РСЧС отработали ликвидацию природных пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В учениях принимали участие силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона, медики, полицейские, транспортники и личный состав аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

Согласно легенде, в Советском районе Казани на площади 5 Га загорелась сухая трава, а сильные порывы ветра поспособствовали быстрому распространению огня. Кроме того, существовала угроза, что пожар перейдет на находящийся поблизости жилой массив «Пригородное лесничество».

Первыми к очагу возгорания прибыли сотрудники ГБУ «Лесопожарный центр» Минлесхоза РТ. К ним на помощь выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РТ на вертолете Ми-8.

Основные усилия участники учений сосредоточили на недопущении перехода огня на детский комплекс «Дуслык» и садовое товарищество «Дербышки» - персонал комплекса и жителей пришлось условно эвакуировать в пункты временного размещения.

Условный пожар удалось локализовать и ликвидировать совместными усилиями пожарных Министерства лесного хозяйства и Главного управления МЧС России по Республике Татарстан. В мероприятиях, проходивших в Казани, задействовали 153 человека и 31 единицу техники.

«Такие учения мы проводим ежегодно. Первая вводная – это отработка прохождения весеннего паводка и вторая – готовность республики к ландшафтным и лесным пожарам. В этом году, как обычно, готовимся к пожароопасному сезону заранее, занимаемся мониторингом термических точек, благодаря чему имеем возможность моментально реагировать на возгорания сухой травы», – рассказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, как прошел первый этап всероссийских командно-штабных учений, на котором участники отрабатывали спасение людей от паводка.