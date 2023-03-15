Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вертолет и беспилотники над Казанью: как МЧС спасали людей от паводка
«Дрейфующие льдины и весенний потоп»: в Казани прошли учения МЧС с привлечением вертолета
Сегодня в Казани прошли всероссийские командно-штабные учения, в которых приняли участие более 200 сотрудников МЧС и свыше 40 единиц техники от различных служб РСЧС.
В учениях использовали вертолет Ми-8, два беспилотных летательных аппарата и судно на воздушной подушке. Кроме сотрудников министерства, к отработке первого этапа учений присоединились полицейские, росгвардейцы, медики Центра медицины катастроф, экологи, представители Исполкома Казани и многие другие. Местом, для проведения учений, избрали третью транспортную дамбу.
«Сегодня мы отрабатываем первый этап учений – это организация реагирований органов управления сил и средств территориальных подсистем РСЧС Республики Татарстан на чрезвычайные ситуации, вызванные весенним паводком», – рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Ильдар Гибадуллин.
По легенде учений из-за таяния снега и усиленного подъема воды произошло подтопление жилого массива Новая Сосновка в Казани. В результате 147 жителей 54 домов оказались отрезанными водой. Участники учений должны эвакуировать людей с подтопленных территорий в пункты временного размещения и обеспечить их всем необходимым.
«Всего для реагирования на подобные ситуации в республике создана группировка численностью свыше 19 тысяч человек и более 4 тысяч единиц техники. Подобные вводные будут проведены во всех районах республики», – отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ.
Начались учения с построения, на котором участники получили вводный инструктаж, после чего был объявлен старт отработки первой легенды.
При помощи судна на воздушной подушке спасатели доставили людей с подтопленных территорий к берегу, на котором их уже ожидали медики. Условных пострадавших погрузили на носилки и донесли до автомобиля скорой помощи. Затем аналогичный сценарий отработали с использованием вездехода «Шерп».
В другом сценарии один из жителей Новой Сосновки забрался на крышу затопленного дома, и чтобы ему помочь, участникам пришлось использовать вертолет Ми-8. С летательного аппарата на крышу дома спустился спасатель, при помощи специального снаряжения он зафиксировал пострадавшего, после чего оба поднялись на борт.
Кроме того, участники учений отработали сценарий по спасению людей с дрейфующей льдины. Роль пострадавшего играл водолаз, а вместо льдины использовали лист пенопласта. Помогли мужчине спасатели, прибывшие на место на судне на воздушной подушке.
На месте проведения учений был развернут штаб МЧС, на котором выстроилась спецтехника, была организована полевая кухня и дежурили медики.
Завтра учения продолжатся. Его участники отработают действия по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа