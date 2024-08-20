На второй книжный фестиваль «Смены» в Нижнекамске приедет создатель ми-ми-мишек

Расширенный Камский книжный фестиваль Центра современной культуры «Смена» во второй раз пройдет в Нижнекамске. Он будет приурочен ко Дню Республики Татарстан: 30 и 31 августа основными площадками мероприятия станут сквер имени Лемаева, театральный комплекс «Джалиль» и Молодежный центр инициатив «Ковер». Вход на все его события, подчеркивают организаторы, бесплатный.

Книжный фестиваль в Нижнекамске будет продолжением казанского Летнего книжного фестиваля «Смены» в Казани – одного из крупнейших книжных событий России, по словам организаторов. Гостей ожидают, помимо книжной ярмарки, лекции, дискуссии, презентации новых изданий, детские лаборатории, семейная программа, а также городские экскурсии, профессиональная программа для работников книжной культуры, специальные проекты, выставки и многое другое.

Книжная ярмарка развернется в сквере Лемаева, возле театрального комплекса «Джалиль», в оба дня фестиваля с 11:00 до 19:00. Участие в ней примут со своей продукцией более 50 издательств и, например, магазин пластинок. Литературные новинки и уже раскрученные книги можно будет купить без наценок.

Ведущими темами образовательной программы фестиваля в этом году объявили искусство и прогресс. Популяризатор космонавтики, руководитель отдела проектов малых космических аппаратов в компании «Геоскан», член Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов будет читать лекцию о достижениях человека в космосе. Историк архитектуры, экскурсовод и основатель компании «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов расскажет, как двигался архитектурный прогресс в нашей стране и как полюбить архитектуру Нижнекамска. Состоится также дискуссия о потенциале промышленного туризма в Нижнекамске, модерировать ее будет также Айрат Багаутдинов.

Кроме того на фестивале будет презентована детская иллюстрированная книга «Путешествие по Нижнекамску». Ее издали по итогам резиденции в городе художников Центра современной культуры «Смена».

В детской программе фестиваля мастер-классы в этому году будут представлены в нескольких зонах. Все они также будут бесплатны, акцентируют организаторы. Большая часть мастер-классов пройдет в новом штабике «Смена Дети» – переносном павильоне, спроектированном и построенном специально для детей к фестивалю казанским архитектором, преподавателем студии «Смена. Дети» Тимофеем Зверко.

Для младших посетителей пройдет серия воркшопов, мастер-классов и творческих занятий с иллюстратором, дизайнером и архитекторами. Дети будут делать коллажи про завод, о котором мечтают, придывать сказочный мир и его персонажей, оживят их и снимут свое кино, а также нарисуют свои паттерны для создания необычных существ и в финале построят собственные Шуховские башни.

«Шуховских башен в Нижнекамске нет. Но поскольку одним из блоков программы фестиваля станет коллаборация с просветительской компанией “Казань глазами инженера”, вместе с ее основателем Айратом Багаутдиновым пройдет мастер-класс, на котором дети смогут построить Шуховскую башню без единого гвоздя», – рассказала «Татар-информу» PR-специалист Центра современной культуры «Смена» Анна Ставниченко.

Организаторы фестиваля также задумали подростковую лабораторию «Бюро находок». Это отдельная мультивселенная про Татарстан. Участники лаборатории будут придумывать истории ее героев и создавать на их основе детские иллюстрированные фотокниги и музыкальный альбом под руководством, в том числе сценариста, создателя мультиков «Мишки ми-ми-мишки», «Куми-куми», «С.О.Б.Е.З», Take My Muffin Станислава Михайлова-Нордэна. Одни ребята научатся создавать мелодии и напишут аудиосопровождение для героев вселенной, другие сделают фотосюжеты картонных героев. Участвовать в этой лаборатории могут подростки от 13 до 15 лет по предварительной регистрации заявки, которую надо подать до 22 августа.

«Каждый из мастер-классов сможет посетить 15 детей. Набор в подростковую лабораторию “Бюро находок” проходит в формате опен-колла, когда люди подают заявки, а кураторы отбирают участников, опираясь на их опыт и сопроводительные письма. В музыкальном и фотокнижном воркшопе смогут принять участие в среднем по 10 десять человек», – уточнила собеседница агентства.

На фестивале также будет работать и иллюстраторская лаборатория для всех желающих. В ней можно будет создать собственный шедевр под руководством художников-графиков и авторов детских книг.

Институт развития городов Татарстана организует беседу «Собака и человек: прогресс городских отношений» на основе книги Екатерины Крыловой «Рынок удобных животных».

На фестиваль в Нижнекамск приедут ведущие федерального радио «Культура», чтобы в течение двух дней записать серию радиоэфиров «Между нами химия». Их героями станут главные предприниматели, работники культуры и специалисты, улучшающие жизнь в городе. Услышать программу можно будет на 91.2 FM со 2 по 6 сентября.

В течение двух дней фестиваля будет работать выставка «О-картинки. Детская книга Оттепели» от Центра исследований Оттепели московского Центра Вознесенского и диджитал-архива «О-картинки». Выставка посвящена промышленности и ее художественному отображению в графическом мире детских книг 1950-60-х годов. С 1956 по 1969 год книжный дизайн СССР обрел новое дыхание, сформировав самобытный и уникальный мир отечественной графической культуры.