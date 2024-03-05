Парк Шуховской башни, сад-руины и жилые дома: как преобразится фабрика Алафузова

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Концепция «Город в городе» + исторический каркас

О преображении территории бывшего Льнокомбината, как это предприятие называлось после Революции, СМИ рассказала московский архитектор Наталья Масталерж. Она подчеркнула, что в идее реновации промышленной территории инвестору и авторам проекта был важен и ее исторический каркас – имеющиеся площади, дворы, улицы. На территории бывшей фабрики, к слову, находятся и два объекта культурного наследия – дом купца-кожевенника Ивана Котелова 1833 года и здание красильно-отделочной фабрики конца XIX века. Первый – памятник федерального значения, второй – регионального.

Дом купца-кожевенника Ивана Котелова 1833 года – памятник федерального значения Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Из 7,5 га около 5,5 – зона охраны памятников. Дом Котелова – это деревянная усадьба, с колоннадой, портиком, очень интересным пространством со сводами внутри, сохранившимися печами, деревянными дверьми. Здесь каменный низ, деревянный верх. Дом будет бережно восстанавливаться. Наша интенция – создать здесь музей семьи Алафузовых, истории предпринимательства, в том числе предпринимательства на Волге, на Волжском пути. У второго объекта культурного наследия, бывшего красильного цеха, достаточно удивительный внешний вид: это розовое здание с красивой штукатуркой с патиной, с арочными окнами, башенкой и имеющее характерный фасад, выходящий на площадь. В этом есть образ итальянского палаццо. Башенка с колоколом, которого сейчас нет, но он также предполагается к восстановлению», – рассказала архитектор.

«Дом будет бережно восстанавливаться. Наша интенция – создать здесь музей семьи Алафузовых, истории предпринимательства» Фото: kzn.ru

Здание красильно-отделочной фабрики с уникальными чугунными колоннами в интерьерах, как и дом Котелова, отреставрируют. Здесь планируется разместить образовательный центр с международной языковой школой и кампусом корпоративных университетов. А также многофункциональный зал на 300 мест, соединяющийся с другим зданием комплекса бетонным, но осовременненым мостом.

«У бывшего красильного цеха, достаточно удивительный внешний вид: это розовое здание с красивой штукатуркой с патиной, с арочными окнами» Фото: kzn.ru

И если дом Котелова интересен и будет сохранен как образец русской усадьбы первой половины XIX века, как пример дореволюционной промархитектуры, а корпус 1937 года – как ранней советской промышленной архитектуры, то часть зданий комплекса, дюжину посроек, все же снесут. Они, заверила Масталерж, «почти все находятся не в охранной зоне памятников», являются постройками позднего советского периода с исключительно утилитарной функцией и не обладают эстетической ценностью.

«Мы много сохраняем того, что не является памятником – около 20 сооружений, за счет их потрясающих эстетических свойств, потому что они являются частью промышленного наследия. Не все промышленное наследие у нас в предмете охраны, но это все равно интересно и ценно для нас», – подчеркнула она.

В результате реновации территории и комплекса построек бывшей фабрики Алпфузова на месте цехов и технических помещений появятся гостиницы, музей, детские и молодежные центры, библиотека, офисы и апартаменты. Словом, будет реализована концепция «Город в городе», как называют такой подход архитекторы.

Территория общественного блага

Обновленная территория не будет элитным кварталом с закрытым или регулируемым входом. Наоборот, концепция предполагает сделать ее, во-первых, свободной для посещения всеми казанцами и гостями города, во-вторых, свободной от автомобильного движения.

Здание красильно-отделочной фабрики отреставрируют. Здесь планируется разместить образовательный центр Фото: kzn.ru

«”Город в городе” – это подход, который мы применяем к уже сложившейся территории, у которой уже есть архитектурный каркас. Мы формируем новое пространство от этого каркаса – главную площадь, сквер Шуховской башни, сад-руины, маленькие дворики, маленькие улочки… Тут еще очень интересный, сильный рельеф, с которым мы тоже работаем. Предполагаем, что жители Казани и гости – каждый найдет здесь для себя какое-то интересное пространство для времяпрепровождения», – уверила Наталья Масталерж.

Один из существующих корпусов фабрики будет реконструирован в апарт-отель с собственным внутренним двориком. Напротив – большой ресторан и SPA-центр. Новый воздушный мост (переход) на месте прежнего соединит апарт-отель с многофункциональным залом.

Концепция предполагает сделать территорию свободной для посещения казанцами и гостями города Фото: kzn.ru

Парк Шуховской башни

Справа от апарт-отеля будет разбит парк Шуховской башни. Уникальные конструкции инженера Владимира Шухова планируют перенести сюда с Порохового завода Казани, где башни недоступны для взоров казанцев, о чем ранее сообщал «Татар-инфом».

«Это действительно достопримечательности и очень ценные объекты. Они действительно раньше были на этой территории, но были утеряны. Так что мы своего рода возвращаем Шуховские башни территории Алафузовской фабрики», – подчеркнула архитектор.

Инвестор проекта реновации территории фабрики Алафузова Андрей Беляков, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа», уточнил, что Шуховских башен на территории Порохового завода три, высотой 25 м, 22 м и 21 м. Одна из конструкций, отметил он, «в очень сложном состоянии».

«По Шуховским башням понимание есть со стороны владельцев. На сегодняшний день завод только за, чтобы поддержать. Есть обсуждения с историческим комитетом (Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия – прим. Т-и), с Олесей Балтусовой. Прорабатывается вопрос их переноса – демонтаж или цельный перенос. Цель и желание их сохранить есть, и установить здесь в сквере, который предусмотрен в проекте», – сказал Беляков.

Руины? Сад!

В квартале появятся главная площадь, на которой можно будет проводить различные общественные мероприятия и куда будут выходить различные магазинчики и кафе. Отсюда будет раскрываться вид на здание Алафузовского театра в соседнем квартале. Архитекторы также внесли в концепцию сад-риуну.

«Сад-руины – это дворовое пространство по правую руку от дома Ивана Котелова. Там сейчас нагромождение нескольких корпусов в центре большого двора. Мы расчищаем, последовательно разбираем слои нагромождения, обнаружили, что нижний слой – тоже какое-то старинное здание. Оно сильно разрушенное, но у него частично сохранился первый этаж с очень красивым фасадным элементом – арочное окно с маленьким ромбиком над ним. Это очень интересный элемент. Культурный центр, который там существовал, это пространство тоже использовал – у них там была зона отдыха», – сказала Наталья Масталерж.

Руины проросли деревьями.

«Это оказалось интересной типологией. Нам показалось, что важно ее сохранить. Эти руины мы разделяем на две части: часть останется общественной, а часть отдадим детскому центру. Не хочется строить здесь заборов. Но детскому центру нужна приватная территория. Мы создадим буквально садик как сад, где растут деревья и где есть детская площадка внутри, но в то же время сохраним эту руины, которые станут ограждениям для этого садика. Довольно симпатичное, на наш взгляд, решение», – пояснила архитектор.

Главную входную группу на территорию организуют с улицы Гладилова, частично разобрав стены корпуса 1937 года. Оставят в постройке на участке напротив дома Котелова только несущие перекрестья балок – получится проглядывающая из-за промышленного каркаса усадьба, которую многие казанцы никогда не видели за длинным производственным корпусом.

От 13 до 18 тысяч квадратных метров жилья у старого русла Казанки

Соседний корпус, более позднюю пристройку, реконструируют в три жилые башни – из них будет виден Зилантов монастырь и вся территория преображенной Алафузовской фабрики. Жилье – на эскизах концепции это десяток 5-этажных зданий – появится на территории бывшей фабрики на берегу Казанки. Это от 13 до 18 тысяч квадратных метров.

Соседний корпус, более позднюю пристройку, реконструируют в три жилые башни Фото: kzn.ru

Реконструкция бывшей промтерритории, как узнал корреспондент «Татар-информа» у инвестора, стартует с реставрации объектов культурного наследия. Реновации подлежат 57 тысяч квадратных метров – в них и будут размещены гостиничный комплекс, СПА-салоны, кафе, помещения для бизнеса, образовательные учреждения.

«Жилья будет минимально. Жилье мы не будем начинать, пока не начнем реконструкцию. Новое жилье – это все-таки второстепенная тема. Акцент будет сначала дан на всю историческую часть. Что-то здесь, возможно, придется параллелить (вести какие-то работы на нескольких объектах комплекса параллельно – прим. Т-и) из-за специфики строительных сетей и так далее, но акцент все равно сначала будет даваться на историческую часть», – сказал Андрей Беляков.

По его словам, примерный расчет показывает: на реализацию концепции потребуется порядка 7-9 млрд рублей. Реализация проекта займет ориентировочно 5-7 лет. Участие городских структур в финансировании, пояснил он, не предусмотрено.

«Город на себя берет организацию всех административных согласований. Мы подпишем дорожную карту, соберем коллег из республиканских и федеральных органов, чтобы инвестор в максимально короткие сроки подготовил рабочую документацию, прошел экспертизу – чтобы не было никаких семи кругов ада, хождения по этажам. Везде будет зеленый свет. Мы все ждем реализации этого проекта. Нас это сильно впечатлило: [над концепцией работали] лучшие умы, которые в Москве делали Музей Кремля, другие топовые комплексы, которыми гордится сейчас наша столица», – сказал присутствовавший на презентации мэр Казани Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что столица Татарстана подходит к тому, чтобы стать примером реставрации в историческом наследии не только России, но и примером восстановления, реновации промышленного дизайна мирового уровня.

«Есть у нас отдельные объекты, которыми мы гордимся в Казани, но так, чтобы целый комплекс [еще не было]. Мы находимся у старого русла Казаники, это за собой потянет [ее благоустройство]. Это уже наша задача ­– подключить благоустройство», – заверил градоначальник.