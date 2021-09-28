На второй этап реконструкции «Камского Артека» направлено 180 млн рублей

На второй этап реконструкции Центра отдыха детей и молодежи «Камский Артек» направлено 180 млн рублей. Ремонт пройдет в корпусе «Зангар Куль», который теперь стал частью большого оздоровительного комплекса под Нижнекамском. До конца осени работы второй очереди благоустройства лагеря планируется завершить. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала директор «Камского Артека» Екатерина Юртаева.

«Полноценно функционировать как лагерь мы начнем с летней оздоровительной кампании 2022 года. Вторая очередь захватила ремонт трех зданий, благоустройство территорий и ремонт КПП. Комплекс будет круглогодичным. В этом году, в летний сезон, с учетом требований Роспотребнадзора о загрузке лагерей не более 75% тут отдохнули 605 детей», — отметила собеседница агентства.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин совместно с другими руководителями города осмотрел, как проходят работы второго этапа капремонта Центра отдыха «Камский Артек». Специалисты отремонтировали спальные комнаты и санитарные помещения, также появились яркие креативные пространства для детей и подростков. Помимо прочего, обновлена кухня и производственные цеха, что позволит более качественно и на новом уровне организовывать питание детей.

Здание бывших гаражей превратилось в культурно-спортивный комплекс, где разместятся гончарная мастерская, танцевальный и спортивные залы со спортивным инвентарем, а также звукозаписывающая студия. «Дизайн студии должен быть особенно креативным, рок-н-рольным», — сказал Айдар Метшин и попросил главного архитектора Нижнекамска Эмиля Сиразетдинова подключиться к процессу.

Кроме того, Айдар Метшин поинтересовался, много ли в лагере отдыхает детей с ограниченными возможностями здоровья. «Были дети с кожными заболеваниями, аутоиммунными. Мамы пока опасаются, и сами они не приезжать не хотят. В прошлом году мы экспериментально приглашали мам с особенными детками и вместе с местными предпринимателями организовали условия, приближенные к лагерю. Всё понравилось, но ночью некоторые мамы позвонили мужьям, и их увезли домой. Дети не смогли привыкнуть к новой обстановке», — объяснила директор лагеря Екатерина Юртаева.

Глава Нижнекамского района отметил, что в такой ситуации давить не нужно, многие дети не сразу могут привыкнуть к новой обстановке. По его мнению, также следует проводить работу с родителями.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в результате реновации «Камский Артек» за одну смену сможет принять дополнительно 215 детей, а в целом в течение одной смены в молодежном центре смогут отдохнуть примерно 400 детей разного возраста.

По информации пресс-службы главы Нижнекамского района, «Камский Артек» ведет постоянное сотрудничество с международным детским центром. Так, весенняя школа состоится в Нижнекамске, и в дальнейшем вожатых планируют готовить здесь. Новые возможности для организации комфортного и качественного детского отдыха в Татарстане появляются благодаря реализации масштабной программы реновации детских оздоровительных лагерей.