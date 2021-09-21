После реновации «Камский Артек» за одну смену сможет принять дополнительно 215 детей

В результате реновации «Камский Артек» за одну смену сможет принять дополнительно 215 детей, а в целом за одну смену смогут отдохнуть более 400 детей разного возраста. Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сообщил глава района Айдар Метшин.

Новые возможности комфортного летнего отдыха у детей в Татарстане появляются в рамках реализации программы по реновации детских оздоровительных лагерей. В обновленном лагере «Зангар Куль», который стал частью большого комплекса «Камский Артек», отремонтированы спальные комнаты, санитарные помещения, появились яркие креативные пространства для подростков.

По словам спикера, в лагере также обновились кухня и производственные цеха, что позволит более качественно и на новом уровне организовать питание для детей в рамках летнего и всесезонного отдыха. Здание бывших гаражей превратилось в культурно-спортивный комплекс, который вместит в себя гончарную мастерскую, звукозаписывающую студию, танцевальный и спортивный залы со спортивным инвентарем.

Нынешним летом в Нижнекамском районе функционировали пять стационарных детских оздоровительных лагерей, где отдыхом было охвачено более 5 тыс. подростков. В пришкольных лагерях отдохнули порядка еще 4 тыс. детей. Востребованными остаются и палаточные лагеря, где организуются профильные смены.